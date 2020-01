Louga, 10 jan (APS) - Le président de la République a demandé vendredi à Louga (nord) aux guides musulmans et aux intellectuels d’"enseigner et [de] partager avec les populations les vraies valeurs ancestrales et islamiques, afin de les protéger contre toutes les tentations pouvant les éloigner des règles coraniques".

’’Il faut que les intellectuels, les chefs religieux et les savants partagent leurs connaissances avec les populations (…). Parce que certaines personnes malintentionnées utilisent les versets coraniques et se font passer pour des savants, pour détourner les gens des valeurs de l’islam…’’ a dit Macky Sall.

Il prenait part à la cérémonie d’ouverture de la 56e édition de la ’’ziarra’’ (pèlerinage) annuelle de la famille de El Hadji Oumar Foutiyou Tall (1797-1864), le fondateur d’un empire toucouleur constitués de territoires situés dans le Mali, la Guinée et le Sénégal actuels.

Le gouvernement du Sénégal ’’n’acceptera pas cela’’ et fera de son mieux pour s’y opposer, a-t-il dit, s’exprimant en pulaar, en présence du khalife de la famille ’’omarienne’’, Thierno Bachirou Tall.

’’Nous ne pouvons pas accepter cela dans un pays où l’islam est présent depuis plus de 1.000 ans’’, a insisté le chef de l’Etat.

Il souhaite que les chefs musulmans le ’’[soutiennent] dans cette tâche’’ en aidant à ’’sensibiliser et conscientiser les gens’’.

’’Nous le ferons pour l’intérêt du Sénégal et du monde’’, a ajouté le chef de l’Etat, soulignant que l’islam est l’un des facteurs de la stabilité du pays.

’’Nous rendons grâce à Dieu, car l’islam est bien présent au Sénégal et en Afrique. Et c’est, en partie, grâce à Oumar Foutiyou Tall’’, a dit Macky Sall.

’’Il (El Hadji Oumar Foutiyou Tall) a contribué à l’expansion de l’islam dans le contient, au-delà des frontières sénégalaises, au Mali, en Guinée, au Nigeria, au Tchad, au Soudan et dans le monde entier’’, a souligné le président de la République.

’’Nous nous en glorifions. Quand on parle de la +tarîqa+ Cheikh Tidiane Chérif, c’est grâce à Oumar Foutiyou Tall. Nous remercions Dieu pour cela, vous aussi qui êtes de sa famille continuez à perpétuer son œuvre’’, a-t-il dit.

Macky Sall précise être venu à la ’’ziarra’’ de la famille ’’omarienne’’ en sa qualité de ’’fidèle’’.

’’Je sais combien tu me portes dans ton cœur, et c’est réciproque. Tes prières pour moi, ma famille et le Sénégal sont inestimables. Je te souhaite une longue vie’’, a-t-il dit au khalife Thierno Bachirou Tall.