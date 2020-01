Louga, 3 janv (APS) - Le Gouverneur de la région de Louga, El Hadji Bouya Amar, a rassuré vendredi, à Louga, le comité d’organisation du magal de Mbacké Kadior, promettant de mettre en œuvre les efforts nécessaires pour un bon déroulement de l’événement prévu le 24 janvier.

‘’C’est une cérémonie religieuse que l’Etat prend de manière très spéciale en lui accordant toute l’assistance pour que tout se déroule bien. Nous ferons tout notre possible pour que les engagements pris soient respectés’’, a-t-il dit.

S’exprimant lors du Comité régional de développement (CRD) spécial axé sur la préparation l’édition 2020 du grand magal de Mbacké Kadior, il a assuré que les efforts faits chaque année seront poursuivis pour la célébration de cet événement.

Ce CRD est tenu après le comité local de développement (CLD) de Darou Mousty et le Comité départemental de développement (CDD) de Kébémer consacrés aux préparatifs du magal.

Le Magal de Mbaké Kadior commémore la naissance de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, 3e fils du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

‘’Nous faisons, aujourd’hui, ici à Louga, un CRD spécial pour rassembler l’ensemble des doléances émises par les chefs religieux pour la bonne réussite du Magal et ensuite y apporter des solutions nécessaires’’, a dit le gouverneur.

Selon M. Amar, ‘’ l’ensemble des services techniques de l’Etat concernés (santé, sécurité, hydraulique, appui à la sécurité alimentaire, eaux et forêts, Sapeurs-pompiers et Senelec) ont pris les engagements nécessaires pour le bon déroulement du magal’’.

‘’Maintenant, notre défi sera d’assurer le suivi de ces engagements et de faire en sorte qu’ils soient respectés. Concernant les engagements pris par la région de Louga, nous ferons notre possible pour les réaliser et les autres seront transmis au niveau national’’, a-t-il soutenu.

Aussi, le gouverneur et son équipe ont pour crédo ‘’de faire plus que les années passées compte tenu de la dimension du magal, des chefs religieux et de la position de Mbacké Kadior dans l’histoire religieuse du Sénégal’’.

Le porte-parole de la famille de Serigne Mouhamadou Bara Mbacké, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, s’est dit ‘’satisfait’’ des engagements pris par les services de l’Etat pour la réussite de l’événement.

‘’Nous souhaitons que tout se passe bien et pour cela il faut que forces de l’ordre assurent notre sécurité. Nous leur demandons de veiller sur la circulation routière et d’interdire les surcharges dans les transports’’, a-t-il plaidé.

Serigne Cheikh Thioro Mbacké a sollicité l’aide de l’Etat pour l’achèvement des travaux de la brigade et du centre social entamés dans la localité depuis plusieurs années ainsi que pour l’affectation d’un dentiste au centre de santé.