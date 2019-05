Saint-Louis, 17 mai (APS) - Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a invité les imams et guides religieux musulmans à réfléchir sur les possibilités d’organiser dans cette ville du nord du pays une conférence islamique internationale tous les deux ans.



‘’L’organisation d’une telle manifestation va contribuer à accroître le rayonnement de notre ville qui a une longue tradition de pratique islamique’’, a-t-il expliqué en intervenant à l’issue d’un partage de repas de rupture du jeûne avec des imams, oulémas et autres maîtres coraniques de la capitale du Nord.



L’Association des imams et oulémas de Saint-Louis, par la voix de l’imam Mouhamadou Sakho, s’est engagée à mener la réflexion devant déboucher sur la concrétisation du souhait émis par le maire de Saint-Louis.



