Dakar, 24 mai (APS) – La prière collective de la korité, marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan, a été organisée dimanche à la grande mosquée Massalikoul Jinaan de Dakar en tenant compte des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus, a constaté un reporter de l’APS.



Tôt le matin, les fidèles en nombre des quatre coins de la capitale sénégalaise ont littéralement pris d’assaut la grande Mosquée de Massalikoul Jinaan. Sur place le port obligatoire du masque, la natte individuelle, l’utilisation de gel antiseptique et la distanciation physique sont exigés avant tout accès à l’intérieur de l’édifice religieux.



Les forces de l’ordre, appuyés par le personnel de la grande mosquée, veillent au grain pour s’assurer du respect scrupuleux de ces mesures barrières, auxquelles se sont conformées les fidèles.



Des dispositifs de lavage des mains ont été installés à chaque entrée, alors que des masques sont distribués gratuitement à ceux qui n’en disposent pas, notamment les fidèles s’étant déplacés avec des masques non réglementaires.



A la fin de la prière des messages de rappel au respect des mesures de prévention contre le coronavirus sont diffusés via les haut-parleurs de la mosquée.



Dans son sermon, Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre Mbacké, l’imam de la mosquée avait auparavant insisté sur l’importance des mesures de prévention dans la lutte mondiale contre la pandémie du Covid-19.



Il avait ainsi invité les croyant à prier dans la communion des cœurs et des âmes pour un retour rapide à la normale.



L’Imam avait d’ailleurs appelé au renforcement de l’unité et de la cohésion des différentes sensibilités religieuses musulmanes du pays, par le biais de la promotion de la paix et du bannissement de la calomnie, la médisance et la critique facile.