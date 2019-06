Mbour, 5 juin (APS) - L’imam ratib de Mbour (ouest), Pape Ibrahima Faye, a rappelé mercredi l’obligation pour tout dirigeant de respecter les principes de bonne gestion, pour demeurer en phase avec les intérêts des populations.

"Toute personne occupant un poste de responsabilité, aussi bien au niveau local que national, doit travailler pour l’intérêt exclusif de la communauté, de sa localité", a dit le guide religieux dans son sermon de la Korité.



Cette prière marquant la fin du mois de ramadan s’est déroulée sur le boulevard du quartier Santessou, en présence du préfet du département de Mbour, Saër Ndao, du président du Conseil départemental, Saliou Samb, entre autres personnalités.

Après avoir rappelé le sens et les vertus du mois de ramadan et de la prière de l’Aïd-el-fitr, Pape Ibrahima Faye a insisté sur le respect des préceptes de l’islam et de la Sunna du prophète Mahomet (PSL).

Estimant que c’est dans le respect des uns et des autres que le développement du Sénégal se fera, le guide religieux a exhorté les musulmans à "bannir" le mensonge, la trahison, l’escroquerie, la vanité, la cupidité, etc.



"Un musulman digne ce nom doit faire preuve de solidarité, d’entraide. Les plus riches doivent aider les moins nantis, les démunis, à travers une solidarité agissante", a insisté imam Faye qui a aussi rappelé l’importance de l’aumône et de la zakat-el-fitr à l’occasion de cette fête musulmane. Réagissant aux propos de l’imam ratib de Mbour qui invite à une bonne gestion des affaires publiques, le préfet du département de Mbour, Saër Ndao, s’est dit en phase avec le guide religieux. "La bonne gestion des affaires publiques remonte d’abord à la personne humaine et c’est ce que nous recommande l’islam. C’est aussi ce que nous recommande la norme de la société. Les affaires publiques n’appartiennent pas seulement à celui qui gère, elles appartiennent au peuple sénégalais", a fait valoir M. Ndao. "Les affaires de l’Etat ne sont les biens de personne, elles appartiennent au peuple qui en délègue la gestion temporaire, non pas à un maître, mais à un serviteur", a-t-il ajouté, citant le juge Kéba Mbaye, décédé en 2007.