Thiès, 15 juil (APS) - La région de Thiès a reçu plus de 116.000 têtes de moutons à une semaine de la fête de la Tabaski, a indiqué jeudi la cheffe du service régional de l’élevage, le docteur Astou Fall.



"Nous avons reçu 116.683 têtes à la date du 14 (juillet)", a dit à l’APS, l’inspectrice régionale de l’élevage, relevant un surplus par rapport à la même date l’année dernière, où la région avait totalisé 108.965 arrivées d’ovins, soit près de 8.000 moutons en plus.

La responsable estime qu’il y a "de fortes chances que l’on dépasse la demande" de la région de Thiès, estimée à environ 200.000 têtes, puisque que les moutons continuent d’arriver dans les 13 points de vente de la région.

Les départements de Tivaouane et Mbour abritent chacun cinq lieux de vente, tandis que celui de Thiès en a trois.

Beaucoup attendent le dernier moment pour débarquer leurs bêtes, selon la cheffe du service régional de l’élevage.

L’année dernière, Thiès avait reçu en tout 158.780 moutons pour la Tabaski et avait recensé 13.800 invendus après la fête.

Le gap a été comblé par l’élevage domestique, a-t-elle relevé, faisant constater que "les Sénégalais ont de plus en plus l’habitude d’élever" des moutons à domicile.

Les prix varient entre 65.000 et 95.000 francs, a-t-elle dit, non sans noter que les plus fréquents se situent dans la fourchette ’’85.000-95.000’’ francs CFA.

Elle note également que la région de Thiès a reçu 250 tonnes d’aliments de bétail subventionnés, dont 160 sont allées au département de Thiès, Mbour et Tivaouane se retrouvant chacun avec 45 tonnes.



Le sac cédé à 7.800 francs CFA, prix du marché, est actuellement vendu à 4200, soit une subvention de 46%, destinée à appuyer les éleveurs, pour impacter, en dernier ressort, sur les prix.