Ndiassane 5 nov (APS) - Le ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr et ses collègues en charge de l’Elevage, Aly Saleh Diop, et de l’Economie numérique Yankhoba Diattara sont attendus ce jeudi à la cérémonie officielle de l’édition 2020 du Gamou de Ndiassane, a appris l’APS.

Selon un proche du Khalife général de Ndiassane, les trois officiels sont attendus à 17 heures à la cérémonie qui se tiendra, cette année de manière restreinte, à sa résidence, en raison de la pandémie du Covid-19.



Les autorités administratives locales seront également présentes.



Le thème de l’édition 2020 du Gamou de Ndiassane porte sur ’’Pandémie : conséquences et perspectives dans la pensée kountiyou : l’exemple de Cheikh Bou Mouhamed Kounta’’.



La cérémonie officielle se tenait traditionnellement à l’esplanade de la grande mosquée de Ndiassane.