Porokhane, 5 mars (APS) - Le ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a invité les sénégalais au respect des mesures d’hygiène d’usage afin d’éviter la propagation du coronavirus, qui a affecté le Sénégal avec quatre cas détectés. ‘’Nous comptons sur la population pour que des mesures d’hygiène d’usage soient respectées, comme le lavage des mains, et éviter certains contacts, en un mot, tout ce qui peut propager la maladie’’, a dit en substance le ministre qui s’exprimait à l’occasion de la cérémonie officielle du magal de Porokhane. ‘’A ce jours quatre porteurs de ce virus sont suivis’’, a-t-il dit, estimant que ‘’si chaque s’y met la maladie ne se propagera pas dans notre pays’’. Le ministre de l’Intérieur qui a transmis le message de prière et les salutations du président Macky Sall au khalife général des mourides, promet d’ici peu la fin des projets en chantier dans la cité religieuse, notamment le Cœur de Porokhane. Au nom du khalife général des mourides, son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké a lancé le message d’espoir du khalife qui, selon lui, maitrise la situation et connait sa responsabilité que rien ne l’empêchera prendre au moment opportun. Les fidèles doivent retourner à Dieu à chaque fois que des épidémies de ce genre surgissent car ce sont des alertes par rapport à leur comportement, a dit Serigne Bass. Il a réitéré les mesures préconisées par l’Islam en cas de survenue d’épidémie, notamment la suspension des déplacements des pays où sévit le virus vers les autres. Selon le marabout, les populations doivent également suivre les recommandations des autorités sanitaires pour éviter la propagation du virus. Il a rendu hommage à Mame Diarra Bousso, la mère de Serigne Touba en l’honneur de qui, ce magal est célébré. Serigne Issakha Mbacké, frère cadet du khalife général, a remercié les autorités pour les travaux entrepris à Porokhane et invité les populations à la sérénité dans ce contexte marquée par l’entrée du covid19 au Sénégal.