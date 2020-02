Sédhiou, 14 fév (APS) – L’entreprise en charge de la réhabilitation de la grande mosquée de Karantaba à Sédhiou procédé vendredi à la remise symbolique des clés de l’édifice religieux à l’issue de trois mois de travaux, a constaté l’APS.



La cérémonie symbolique de remise des clés s’est déroulée en présence du ministre de la Cultyure et de la Communication, Abdoulaye Diop, du gouverneur de la région, Papa Demba Diallo et des autorités religieuses et coutumières de cette localité sud du pays.



Rappelant que la réhabilitation de cette mosquée d’un coût de 53 millions de francs entrait dans le cadre du programme de modernisation des cités et édifices religieux du pays, le ministre de la Culture a salué la diligence des travaux de réfection de cette mosquée.



