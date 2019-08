Saint-Louis, 15 août (APS) - L’Association de soutien et de coordination des activités islamiques (ASCAI) a organisé jeudi une manifestation religieuse à la place Faidherbe de Saint-Louis, à l’occasion de la célébration du 15 août, afin de sensibiliser davantage les jeunes sur ‘’certaines dérives qui gangrènent’’ la société sénégalaise.

Cette sensibilisation est en particulier axée sur la recrudescence du crime, la violence physique et verbale dans les réseaux sociaux, ainsi que sur la propagande de l’homosexualité.

L’Imam Mouhamadou Aline Mbaye, secrétaire général de l’ASCAI, rappelle que la fête du 15 août, a toujours été un moment de ‘’débauche’’ à l’hydrobase, une plage prisée par les vacanciers et les baigneurs à Saint-Louis. Selon lui, des jeunes venant des différentes régions du Sénégal s’y donnaient rendez-vous, pour ‘’mener des actes contraires aux valeurs islamiques et à la bonne morale’’.

Il a rappelé que l’ASCAI s’est engagée depuis plusieurs années à mettre fin à ces ‘’dérives’’, qui étaient le fait d’après lui ‘’de grands criminels, de dealers de drogue et d’homosexuels’’.

Il a salué l’implication des autorités locales qui ont pris des arrêtés pour interdire tous les regroupements de jeunes au niveau des différentes plages de Saint-Louis, particulièrement à la plage de l’hydrobase, ‘’de 18 heures jusqu’au petit matin’’.

Le chargé de communication de l’ASCAI, Mamadou Diarra, a salué les résultats obtenus par l’association, à travers une bonne sensibilisation des parents et des populations de la ville, afin qu’ils s’impliquent pour ‘’faire face aux fléaux qui gangrènent la société’’.

‘’Avant, les jeunes passaient la nuit à l’hydrobase, pour mener des actes répréhensibles, mais avec l’implication des guides religieux, des imams, des autorités [gouverneur et préfet], des recommandations ont été promulguées, afin de mettre fin à ces dérives et protéger la jeunesse’’, a-t-il expliqué.

Selon un document de l’ASCAI, cette manifestation religieuse du 15 août, ‘’vise essentiellement à exhorter les frères et sœurs musulmans sénégalais à se joindre à la recherche de la perfection culturelle et morale pour faire avancer le pays dans la paix et la dignité humaine’’.

‘’Aujourd’hui, face à la propagande de l’homosexualité par des célébrités de renommée mondiale, il est temps de faire appel aux chefs religieux et aux leaders politiques, afin d’éradiquer ce mal inqualifiable incompatible avec la paix et le développement et les bonnes mœurs’’, indique le texte.