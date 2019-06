Saint-Louis, 5 juin (APS) - L’imam ratib de la grande mosquée de Saint-Louis, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, a souligné mercredi que "l’éducation est la seule thérapie’’ contre les pertes de valeurs selon lui notées dans la société sénégalaise.



"L’éducation est la seule thérapie pour une société malade, afin que les populations soient imbues des comportements sains (...)", a-t-il dit dans son sermon lors de la prière de la korité.

"Dans notre société actuelle, on constate le cynisme, le brigandage, les crimes et actes abominables, qui sont devenus aujourd’hui banals, car la conscience qui dirige l’homme vers Dieu est perdue et le monde devient invivable avec ces pertes de valeurs", a-t-il déploré.

Selon lui, "un peuple sans éducation est un peuple sans âme", ajoutant que seule l’éducation peut régler "la crise des valeurs dont la société est aujourd’hui confrontée".