Diourbel, 26 mai (APS) - Le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, va procéder le 10 juin, à la pose de la première pierre d’une mosquée au quartier Carrière de Thiès.



’’Sur instruction du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, je vais procéder le 10 juin à la pose de la première pierre d’une mosquée offerte par Serigne Dame Ndiaye, un fidèle mouride en l’honneur de Serigne Touba’’, a-t-il dit.



Le porte-parole du khalife général des mourides faisait une déclaration sur les préparatifs de l’évènement.



Selon le représentant du donateur, cette mosquée sera construite sur deux terrains avec des titres fonciers au quartier carrière en honneur du fondateur du mouridisme.



Ces deux terrains ont un coût global estimé à 120 millions FCFA, 70 millions pour l’un et 50 millions pour l’autre.



L’édifice sera constitué d’une mosquée de R+1 pour les hommes, une autre R+1 pour les femmes, et sera doté d’une salle de conférence et d’une bibliothèque pour vulgariser les enseignements de Serigne Touba.



