Thiénaba (Thiès), 18 jan (APS) - Le Khalife général de Thiénaba, Cheikh Ahmed Tidiane Seck, a appelé mercredi les Sénégalais à un retour vers Allah, et à observer les préceptes du Coran et les recommandations du Prophète Mohamed (PSL).







S’exprimant lors d’une rencontre avec la presse, le guide religieux a aussi exhorté à cultiver la piété et le pardon, afin de recevoir les bénédictions du Tout-Puissant, ‘’pour une paix totale au Sénégal, en Afrique et dans le monde’’.







Il a indiqué que le monde est aujourd’hui secoué par de multiples remous avec leurs lots de morts et de violences causés pour l’essentiel par la main de l’homme.







‘’Nous devons revoir notre comportement et cultiver l’amour de la paix entre tous les êtres humains, bannir la médisance, la méchanceté, afin que Dieu nous accorde sa miséricorde, son pardon et sa grâce’’, a exhorté le marabout.







Il a pris prétexte des turbulences qui secouent des pays comme le Mali et la Gambie pour délivrer un message de paix et des recommandations à l’endroit des populations.







Le guide religieux souligne que la montée de l’extrémisme religieux a provoqué la déstabilisation de pays, comme la Syrie, la Palestine et le Nigeria, entre autres.







Il est nécessaire que les guides religieux rappellent aux populations leurs devoirs envers Dieu et leur religion, en vue d’une paix globale.







Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck a précisé que c’est au nom de tous les guides religieux du Sénégal, qu’il a lancé son appel. La situation l’impose, et les populations doivent se remettre en cause et revoir leur façon de pratiquer leur religion et tendre la main au bon Dieu, afin que cette paix soit globale et durable.







Le seul djihad permis est le ‘’djihad nafsous’’ (c’est-à-dire lutter avec les vices et autres égarements qui l’éloigne de Dieu).







Le Khalife de Thiénaba Seck a énoncé quelques prières que les populations doivent formuler en cette période marquée par la probabilité d’une opération militaire en Gambie.