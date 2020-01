Louga, 11 jan(APS) – La cérémonie de clôture de la 56ème édition de la ziarra annuelle de la famille omarienne dédiée à Thierno Mountaga Daha Tall, se tient ce samedi à partir de 19h, au stade Djibril Diouf, a appris l’APS.



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye va représenter le gouvernement. Prendront part, également, à la cérémonie, des membres du gouvernement, des délégations de familles religieuses du pays et d’autres invités venus de la sous-région.



Des centaines de fidèles ont rallié la ville de Louga. Venus de tout le Sénégal et des pays de la sous-région, ils ont pris d’assaut la maison omarienne pour se recueillir.



Vendredi, le chef de l’Etat Macky Sall a présidé la cérémonie d’ouverture de la ziarra.



Dans son discours, il a demandé aux guides religieux musulmans et aux intellectuels d’"enseigner et de partager avec les populations les vraies valeurs ancestrales et islamiques, afin de les protéger contre toutes les tentations pouvant les éloigner des règles coraniques".



Le Président Sall était accompagné de membres du gouvernement, de directeurs généraux des services de l’État, entre autres.



La 56ème édition de la Ziarra annuelle dédiée à Thierno Mountaga Daha Tall, père de l’actuel Khalife général de la famille omarienne, Thierno Bachirou Tall, s’est ouverte vendredi dans la capitale du Ndiambour.



Thierno Mountaga Daha Tall est né en 1876 à Lambédou au Mali. Il a été élevé par son oncle paternel Aguibou Tall au décès de son père Daha Tall alors qu’il n’avait que 6 ans.



A la suite de désaccord avec l’administration coloniale, il quitta le Mali pour s’installer au Sénégal jusqu’à sa disparition en 1958. Il sera enterré aux cimetières de Soumbédioune (Bétoire) à Dakar. 28 ans après sa disparition, il est exhumé et enterré à Louga.



Selon des témoins, Thierno Mountaga Daha Tall est apparu, à plusieurs reprises, en rêve à Feu Serigne Abdou Aziz Sy, Khalife général des Tidianes (1957- 1997), lui manifestant son souhait d’être exhumé et enterré à nouveau à Louga.



Au terme des concertations avec l’Etat, sous l’ère Abdou Diouf, Thierno Mountaga Daha Tall fut exhumé et enterré, en janvier 1985, une deuxième fois à Louga.



Le saint homme repose, depuis, dans un mausolée à Louga installé dans la demeure de l’actuel khalife général de la famille omarienne, Thierno Mouhamadou Bachirou Tall. C’est ce retour à Louga qui est commémoré, chaque année.



Aujourd’hui, la ziarra de la famille omarienne commémorant le retour à Louga du corps de Serigne Mountaga Daha Tall, est un moment de dévotion, de recueillement et de communion.



