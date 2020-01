Dakar, 24 janv (APS) – Des milliers de pèlerins de divers horizons sont attendus, ce vendredi, à la Grande mosquée Oumar Al Foutiyou Tall de la Médina, où se tient la Ziarra Omarienne du 23 au 27 janvier, a déclaré Elhadj Mohamed Moussa Dia, membre du comité des Oulémas du Sénégal dénommé la Rabida.

‘’Nous nous apprêtons à accueillir des milliers de pèlerins qui viennent de divers horizons à savoir la Mauritanie, le Mali, la Gambie, le Niger, le Nigeria, les Etats-Unis, la France (…), pour assister à la ziarra’’, a-t-il dit.



Selon Elhadj Mohamed Moussa Dia, cette 40eme édition de la commémoration du rappel à Dieu du Khalife Thierno Seydou Nourou Tall coïncide avec les quarante ans de l’association des membres et sympathisants de Cheikh Oumourouy Foutiyou Akhbab.



Il estime ’’qu’il faut s’attendre à l’arrivée d’un nombre de pèlerins beaucoup plus élevé que l’année dernière car c’est cette association en collaboration avec la Rabida qui se charge de l’organisation de la ziarra’’.



‘’Nous demandons à tous les pèlerins de respecter les consignes et les ordres qui leur seront indiqués pour un bon déroulement de la ziarra car tout est presque fin prêt pour la cérémonie de ce soir’’, a-t-il lancé.



Dans cette perspective, la Cheffe de zone de l’Unité de coordination des déchets solides (UCG), Maguette Touré a fait état d’un renforcement du nombre d’éléments déployés pour mieux assurer le nettoiement dans l’enceinte de la mosquée et dans les alentours’’.



Elle dit ‘’être confiante de la capacité de son équipe à pouvoir assurer la propreté de ce lieu pendant et après la ziarra’’, avant d’inviter ‘’les pèlerins à les aider à garder ce lieu propre’’.



‘’Nous avons mis en place des poubelles et des corbeilles où ils pourront mettre les sachets d’eau et les tasses à jeter qu’ils auront à utiliser car cela nous facilitera la tâche’’, a-t-il fait remarquer.



Pour cette fidèle du nom de Penda Sy, cette année la Ziarra a connu une évolution remarquable parce que les fidèles sont là depuis hier, ils sont venus de partout dans le pays.



‘’Nous n’avons aucun problème sur le côté financier vu que même le Dahira des femmes a pu collecter une somme de 6millions de FCFA’’, a-t-elle déclaré.



Penda Sy ou Penda « Rawda » comme l’appelle les autres fidèles, vient de la localité de Orkadiere dans la région de Matam. Elle a déménagé dans la mosquée, a-t-elle dit, pour mieux se mettre au service du grand Thierno Mountaga et de sa famille.



‘’Je venais chaque année au Ziarra me recueillir et ce depuis que Thierno Mountaga était encore en vie et en un moment donné j’ai décidé pour mieux me rapprocher de la mosquée en déménageant ici. J’habite maintenant dans ce lieu saint en quelque sorte ‘’, a-t-elle expliqué.