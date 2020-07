Thiès, 25 juil (APS) - La région de Thiès a enregistré ce vendredi 23 nouveaux cas positifs de covid-19, indiquent les autorités médicales régionales dans un communiqué.



Le nombre de tests effectués par les services de santé de la région n’a pas été précisé. Les nouvelles contaminations sont composées de 18 cas contacts suivis par des structures sanitaires de la région et de 5 cas communautaires.



Aucun nouveau cas importé, ni décès n’a été recensé, relève la même source.



Trente-deux patients qui étaient hospitalisés, ont été déclarés guéris, poursuit le texte, qui précise qu’aucun cas grave n’est pris en charge en ce moment dans les services de réanimation.



La région de Thiès compte, à ce jour, 943 cas déclarés positifs, dont 448 guéris, 29 décédés, un évacué à l’étranger, 78 cas importés en provenance de l’AIBD et transférés à Dakar et 387 sous traitement suivis par la région.