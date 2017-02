Dakar, 7 fév (APS) - Quelque 350 malades du cancer bénéficie chaque année au Sénégal du traitement par radiothérapie à l’hôpital Aristide Le Dantec a déclaré, mardi à Dakar, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, le Professeur Awa Marie Coll Seck.







"En moyenne 350 personnes ont bénéficié de radiothérapie par an au Sénégal" a indiqué le ministre de la Santé et de l’Action sociale qui faisait le point avec les journalistes sur la panne de cet appareil, sur le centre national d’oncologie et sur l’achat de nouvelles machines.



"Le cancer c’est un tout. Il est peut être dans toutes les parties du corps, c’est pourquoi il faut qu’on mette l’accent sur la prévention" a-t-elle indiqué.



Selon elle, "la stratégie de lutte contre le cancer a été validée et l’étude de faisabilité du centre national d’oncologie à Diamniadio

est terminée".



"Il faut arrêter cette chaîne qu’est le cancer qui, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), enregistre chaque année 14 millions de nouveaux cas dans le monde" a retenu le ministre de la Santé.



SKS/PON