Dakar, 12 août (APS) - Le Pr Abdoul Aziz Diouf, gynécologue-obstétricien à l’hôpital national de Pikine, a relevé jeudi que le variant Delta n’épargne pas les femmes enceintes, déplorant quatre décès maternels sur 22 cas critiques dans la zone de Pikine-Rufisque, chez des femmes enceintes ou allaitantes dont l’âge tourne autour de 30 ans.

Intervenant lors du point quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale consacré à la pandémie du coronavirus, le Pr Diouf a souligné que l’hypertension artérielle, l’obésité, le diabète et l’asthme sont ’’des facteurs aggravants’’ de ces complications qui peuvent déboucher sur des décès maternels ou morts in utero (mort dans le ventre de la mère).

Le Pr Diouf, membre de l’association sénégalaise des gynécologues et obstétriciens, a par ailleurs invité ces femmes vulnérables à continuer à fréquenter les établissements sanitaires pour leur suivi pré ou post natal.