Thiès, 30 juin (APS) - La région de Thiès a enregistré ce mardi 43 cas de Covid-19, indiquent les autorités médicales dans un communiqué.

’’Sur 388 tests reçus, 43 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11%’’, note le texte.

Parmi ces nouvelles contaminations, il y a 5 cas importés via l’AIBD et 38 cas suivis par des structures sanitaires de la région.

Cinq patients hospitalisés ont été déclarés guéris, relève la même source.

La région compte, à ce jour, 569 cas de Covid-19 dont 204 guéris, 10 décédés, un évacué à l’étranger, 61 cas importés via l’AIBD et transférés à Dakar et 288 sous traitement.