Dakar, 23 sept (APS) – Le Japon a octroyé au Sénégal des équipements d’une valeur de 60 millions de francs CFA en guise de contribution au plan de riposte contre la Covid-19, a constaté l’APS, lundi, à Dakar.

Il s’agit d’équipements de protection de la Covid-19, constitués de masques chirurgicaux, de flacons de gel hydroalcoolique, de lave-mains et d’autres articles.

Le don destiné à l’Agence de la couverture maladie universelle (ACMU) du Sénégal a été octroyé par l’Agence japonaise de coopération internationale.

Rachel Coly Boucal, la secrétaire générale du ministère du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale, le département ministériel dont dépend l’ACMU, estime que ce don est une preuve de l’engagement du Japon à soutenir la politique de protection sociale et de prévention médicale du Sénégal.

Le Japon ne cesse d’aider le Sénégal, sur les plans technique et financier, à vulgariser la couverture maladie universelle, selon Mme Boucal.

Elle a fait part de l’‘’enthousiasme’’ du ministère du Développement communautaire à réceptionner le don, en étant convaincu de la ‘’valeur ajoutée’’ qu’il peut apporter à la riposte nationale contre la Covid-19.

Mme Boucal a également salué la contribution japonaise à la mise en œuvre du projet ‘’Doolel CMU’’, en août et septembre, dans les départements de Thiès (ouest), Diourbel (centre) et Tambacounda (est). Ce projet a consisté à diffuser des spots en langues nationales, dans les radios locales, pour aider les populations à prévenir la Covid-19, selon elle.

Selon l’ambassadeur du Japon au Sénégal, Arai Tatsuo, le système de santé sénégalais a démontré sa capacité d’adaptation et de résilience face aux chocs sanitaires.

Mais il est encore nécessaire de renforcer les efforts du pays en matière de sensibilisation, d’inciter les populations à faire preuve de vigilance et à respecter les mesures barrières.

‘’Le Japon est convaincu qu’il est important (…) d’éviter que les plus vulnérables ne soient laissés à eux-mêmes, surtout en cette période (…) de pandémie’’, a-t-il ajouté.