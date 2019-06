Popenguine (Mbour), 7 juin (APS) – Un plan stratégique de mise à niveau du Service national d’hygiène (SNH) est en gestation, a annoncé vendredi à Popenguine, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

"Le chef de l’Etat, Macky Sall a, lors de la célébration de la fête de l’indépendance, déjà annoncé son ambition pour le SNH et a demandé qu’on lui présente, très rapidement, un plan stratégique de mise à niveau du SNH", a rappelé Abdoulaye Diouf Sarr, ajoutant que Macky Sall a autorisé un recrutement supplémentaire de 100 éléments en 2019.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale accompagné de ses collaborateurs et des autorités locales dont le préfet du département de Mbour (ouest), le maire de Popenguine, effectuait une visite dans la commune de Popenguine, pour passer en revue le dispositif médical mis en place par ses services à l’occasion du 131ème pèlerinage marial prévu du 8 au 10 juin.

"Le président de la République va recevoir ce plan stratégique et va y mettre tout ce qu’il faut pour que le SNH soit au point au niveau central, en termes de gouvernance, mais aussi au niveau déconcentré, mettre en place un dispositif qui permet de prendre en charge les besoins en termes d’hygiène et de prévention des populations", a expliqué Diouf Sarr.

"Quand on doit territorialiser, on ne doit pas perdre de vue les cités recevant des pèlerins et beaucoup de personnes, comme Popenguine et autres foyers religieux du pays", a-t-il souligné.

"Nous allons effectivement prendre en charge la commune de Popenguine dans la stratégie de mise à niveau du SNH", a promis le ministre de la Santé et de l’Action sociale qui s’exprimait en présence du président du comité d’organisation du 131ème pèlerinage de Popenguine, Abbé Pascal Fap Tenning Diome.