Dakar, 23 déc (APS) - Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a appelé, samedi à Dakar, la direction de la lutte contre la maladie à rester "vigilante" et à être "plus dynamique" pour mettre fin à l’épidémie du sida d’ici 2030.







"Nous savons effectivement que le sida est une maladie et j’en profiterai pour demander à la direction de la lutte contre la maladie en collaboration avec le Conseil national de lutte contre le sida (CNLS) d’être extrêmement vigilante et dynamique pour mettre fin à l’épidémie du Sida d’ici 2030", a dit Abdoulaye Diouf Sarr.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale présidait la journée Portes ouvertes du Conseil national de lutte contre le sida (CNLS).

"Nous sommes venus lancer la journée portes ouvertes pour sensibiliser sur une maladie qui, à priori, fait peur. D’ailleurs tout à l’heure dans le sketch qui nous a été proposé à l’entame, on nous a fait croire que c’était juste une vue de l’esprit, c’était dans l’imaginaire des sénégalais mais ce n’était pas une maladie qui représente une pathologie réelle", a dit Abdoulaye Diouf Sarr.