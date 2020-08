Dakar, 27 août (APS) – La baisse du nombre de cas de coronavirus doit être appréciée sur une longue période et non seulement sur deux à trois jours, a estimé, jeudi, le ministre de la santé et de l’Action sociale

’’Je ne raisonne pas en termes de baisse par rapport à la Covid-19 sur deux à trois jours, mais il s’agit plutôt de la gérer dans le temps, dans l’endurance et en fonction de ses fluctuations en termes de tests positifs’’, a - t-il dit en marge de l’ouverture de la Revue annuelle conjointe 2019 du Plan national de développement sanitaire et social.

Interrogé sur la baisse des cas observée sur deux jours en début de semaine (moins dune centaine de cas), le ministre a admis ’’une situation baissière’’ tout en précisant aussi que ’’les choses ne peuvent pas être appréciées sur une journée ou deux mais sur une période plus longue’’.

’’C’est dans cette philosophie d’un combat dans la durée et dans l’endurance qu’il faut s’inscrire dans le respect des mesures édictées par les autorités sanitaires’’, a t –il dit.