Dakar, 11 nov (APS) – La présidente de la 10ème Conférence internationale francophone de lutte contre le VIH et les hépatites (AfraVIH2020), Pr Coumba Touré Kane, a salué, mercredi à Dakar, la qualité des ‘’résultats riches et concrets’’ obtenus à l’issue des travaux de cette rencontre.



’’C’est le signe d’une implication active de tous les acteurs dans la recherche pour la santé’’, a-t-elle notamment dit lors de la clôture de cette rencontre internationale, qui se tenait en ligne depuis dimanche.



Elle estime que ces résultats devront nécessairement concerner chercheurs et décideurs afin que le dialogue puisse s’instaurer de manière durable entre les pourvoyeurs et les utilisateurs des résultats de recherche.



De l’avis du Pr Touré, cette conférence qui a réuni pendant quatre jours d’éminents spécialistes de différents pays grâce au numérique, est ‘’une option qui nous fera revisiter nos systèmes de rencontre dans le futur’’.



Elle a relevé le caractère inédit de l’approche privilégiée lors de la conférence AfraVIH2020 dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, qui a poussé à adopter une stratégie alternative à travers le numérique.



‘’Les acteurs ont pu débattre des enjeux et perspectives autour du bilan de l’exécution de la stratégie des 90-90-90 de l’ONUSIDA, parce que les défis persistent dans nos pays, même si ce rendez-vous est à notre portée’’, a -t-elle confié.



Elle a évoqué ’’l’ampleur des infections liées aux hépatites et l’urgence d’y répondre avec une vraie politique préventive et thérapeutique pour faire de l’appel de Bordeaux une réalité’’.



Présidente du Conseil d’administration de l’organisation Enda Santé et recteur de l’Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass, Pr Coumba Kane Touré a plaidé pour une organisation des soins et un renforcement des systèmes de santé pour l’atteinte des objectifs de 2030.



Afravih2020 a été ’’une opportunité réelle de brassage d’idées et de connaissances dans ces joutes scientifiques constituant des moments privilégiés d’échanges et de partage d’expériences respectives francophones’’.



La rencontre réunit tous les deux ans les acteurs et experts de la riposte au VIH issus de pays de la francophonie.