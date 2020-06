Nioro, 5 juin (APS) - Cinquante ménages sur les 864 bénéficiaires de l’aide alimentaire d’urgence dans la commune de Dabaly ont reçu leurs kits, a t-on appris auprès du maire Oumar Ba.



Dans ce lot de bénéficaires 701 sont issus du Registre national uniqe (RNU) tandis que les cent soixante-trois sont des rajouts, a précisé le maire.



S’exprimant en marge de l’opération de distribution de ce premier lot, il a remercié le président Macky Sall et l’ensemble de son gouvernement, rapportant ainsi la joie de la population ’’contente de voir cette promesse concrétisée’’.



Il indique qu’après l’annonce de cette aide d’urgence, ’’beaucoup de gens avaient affiché leur scepticisme et n’y croyaient pas’’.



’’Ils disaient que c’était de la politique politicienne mais aujourd’hui les faits les contredisent’’, a dit le maire.



Toutes les conditions sont réunies pour une distribution sans problème et les vérificateurs sont là pour tout superviser, a t-il souligné.



Le maire de Dabaly a profité de cette occasion pour signaler l’absence d’une infirmière depuis le départ à la retraite de celle qui servait au poste de santé de la commune dont la sage-femme a été redéployée ailleurs.



Il ne reste sur place que l’infirmier chef de poste qui fait quasiment tout le travail, selon le maire qui craint des difficultés avec l’approche de l’hivernage et cette période de pandémie.



AMD/OID/MD