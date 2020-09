Dakar, 10 sept (APS) - Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, ce jeudi, 48 nouveaux cas positifs à la Covid-19 sur un échantillon de 933 tests, soit un taux de positivité de 5,14%.

Vingt-sept de ces nouvelles infections sont des cas contacts suivis par les services sanitaires, auxquels s’ajoutent un cas importé à partir de l’aéroport de Diass et 20 autres issus de la transmission communautaire, précise un communiqué du ministère de la Santé sur le bilan de la pandémie.

Durant les dernières 24 heures, souligne le texte, aucun cas de décès n’ a été enregistré dans le pays.

Les cas communautaires sont répartis entre les localités et communes de Dakar Plateau, Fann, Guédiawaye, Maristes, Médina et Parcelles Assainies, qui enregistrent chacune deux cas.

Les localités de Ben Tally, Cité Keur Gorgui, Dioffior, Keur Massar, Ouest Foire, Point E, Mermoz et Rufisque recensent chacune un cas.

Actuellement, 34 patients sont pris en charge dans les services de réanimation, a signalé le Dr Ndiaye, qui a fait également état de la guérison de 31 malades.

A ce jour, le Sénégal a enregistré 14.150 cas positifs au coronavirus. Parmi eux, 10.207 ont guéri et un évacué en France à la demande de sa famille. Le pays déplore 293 décès et comptabilise 3.649 malades sous traitement.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a encore exhorté les populations au respect strict des mesures barrières dont le lavage régulier des mains au savon ou l’utilisation de gel hydro alcoolique, le port correct et obligatoire du masque et la distanciation physique.