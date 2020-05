Dakar, 19 mai (APS) - Auchan Retail Sénégal a annoncé un don de 400.000 masques destinés aux élèves, en guise de contribution au Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (FORCE COVID-19) de l’Etat du Sénégal.

‘’Auchan Retail Sénégal attache la plus haute importance à la santé de tous et compte, à travers cette contribution, faciliter la protection des élèves et le soutien aux couches vulnérables de la population’’, souligne l’entreprise dans un communiqué.