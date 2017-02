Dakar, 7 fév (APS) - Le Sénégal va disposer d’un appareil de radiothérapie pour le traitement du cancer dans "au moins six mois", a annoncé, mardi, à Dakar, la ministre de la Santé et de l’Action sociale, Awa Marie Coll Seck.

’’Dans au moins six mois, on aura un appareil de radiothérapie au Sénégal. On a un schéma pour fin juin avec le fabriquant’’ de cet appareil, a-t-elle dit au cours d’une conférence de presse.

’’La fabrication peut prendre quatre mois, le transport un mois et l’installation également fait un mois. Ce qui fait un total de six mois. Mais nous sommes en train de tout faire pour réduire les délais", a ajouté Awa Marie Coll Seck.

L’Etat regrette la panne de l’appareil de radiothérapie de l’hôpital qui a amené les malades à se faire soigner à l’extérieur notamment au Maroc, selon Mme Seck.

"Nous le regrettons. Nous ne voulions pas que cette panne survienne (...)", a-t-elle dit, assurant que "toutes les personnes concernées sont à pied d’œuvre pour soulager les malades".

Le ministre de la Santé a indiqué que le gouvernement était prêt à prendre un avion pour faire acheminer l’appareil afin de réduire les délais du transport.

"Nous avons une période difficile à gérer en temps de crise. Tous les malades n’ont pas besoin de cet appareil de radiothérapie. Il faut une union sacrée pour traverser ces 4 à 5 mois", a pour sa part souligné le docteur Abdou Aziz Kassé, cancérologue.

Le seul appareil de radiothérapie dont disposait jusque-là le Sénégal à l’hôpital Le Dantec de Dakar est en panne depuis plusieurs semaines.

Le ministre de la Santé, face à cette situation, annonçait le 30 janvier dernier que les malades du cancer devant subir une radiothérapie seront référés au Maroc en attendant l’acquisition et l’installation de 3 appareils déjà commandés.

