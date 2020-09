Dakar, 25 sept (APS) - Au moins six pays africains, dont le Sénégal, ont enregistré une baisse de plus de 50% du nombre de nouveaux cas de Covid-19, souligne le site d’information ONU Info qui cite le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.

Selon cette source, "(…) près d’une trentaine de pays africains ont enregistré une diminution des nouveaux cas, dont au moins six ont enregistré une baisse de plus de 50%. Il s’agit de Sao Tomé-et-Principe (89%), de l’Île Maurice (75%), du Botswana (69%), des Seychelles (67%), du Lesotho (61%) et du Sénégal (55%)".



ONU Info signale que le bureau régional de l’OMS indique, dans son dernier bulletin épidémiologique, que "près d’une cinquantaine de pays ont signalé une diminution de l’incidence des cas au cours de la semaine écoulée".

Cette évolution est une confirmation des tendances constatées depuis deux mois, écrit-il. Il rapporte qu’"au cours de cette période, le nombre de décès quotidiens le plus faible a été enregistré le 20 septembre 2020, depuis le 23 mai 2020, dates auxquelles 10 et 31 décès avaient été respectivement signalés en Afrique du Sud et dans la région".

Toutefois, une quinzaine de pays ont signalé une augmentation du nombre de cas dont le Niger (350%), le Soudan du Sud (80%), la République du Congo (65%), le Tchad (62%) et le Mali (55%).

"De façon générale, il s’agit d’une hausse du nombre de nouveaux cas sur la même période en Afrique centrale et en Afrique du Nord (en grande partie à cause des nouveaux cas au Maroc, en Libye et en Tunisie)."

L’OMS indique que le continent africain recense maintenant plus de 1,4 million de cas de Covid-19 dont 34.269 décès (taux de létalité de 2,4 %) et 1.166.173 personnes guéries.

Les chiffres actuels dans la région représentent 3,7 % des cas confirmés de Covid-19 et 2,6 % des décès signalés dans le monde.



L’Afrique du Sud reste le pays le plus touché du continent africain et se classe au huitième rang mondial, bien que le nombre de décès y soit relativement faible. Avec l’Éthiopie, l’Afrique du Sud supporte "la plus grande charge de morbidité dans la région", les deux pays ayant enregistré respectivement une hausse de 6 et 5 % du nombre de cas.

Deux pays - l’Érythrée et les Seychelles - n’ont enregistré aucun décès lié à la Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Six pays signalent encore moins de 1.000 cas : Sao Tomé-et-Principe (908), le Burundi (476), les Comores (470), l’Île Maurice (367), l’Érythrée (364) et les Seychelles (139).

Par ailleurs, 764 nouveaux décès liés au nouveau coronavirus sont survenus la semaine dernière dans 27 pays, dont 477 en Afrique du Sud et 92 en Éthiopie.



Depuis le début de l’épidémie dans la région, la majorité des décès a été signalée en Afrique du Sud, qui recense près de la moitié des victimes sur le continent (16 118). Les autres pays qui enregistrent un nombre important de décès sont l’Egypte (5.787), l’Algérie (1.689), le Maroc (1.855) et l’Éthiopie (1.127 décès).

L’analyse préliminaire de l’OMS suggère que ’’plus de 80% des cas dans les pays africains sont asymptomatiques’’.