Dakar, 25 août (APS) – Les nouvelles infections au Covid-19 ont connu une baisse sensible ce mardi, avec seulement 43 cas positifs sur 816 tests réalisés, soit un taux de positivité de 5,27%, a indiqué le Directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Dr Elhadj Mamadou Ndiaye, qui a aussi annoncé deux nouveaux décès lors d’un point quotidien de situation sur la pandémie, précise que ce sont 29 cas contacts suivis par les services de santé et 14 cas communautaires qui ont été décelés au cours des dernières 24 heures.

Ces cas communautaires sont répartis entre les communes de Dakar-Plateau, Kolda, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor, qui enregistrent chacune deux cas, contre un cas pour respectivement Guédiawaye, Khombole, Kédougou et Tivaouane.

Cent vingt patients ont été testés négatifs et ont par conséquent recouvré la santé, alors que 43 graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

A ce jour, 13.056 cas de Covid-19 ont été recensés depuis que la maladie s’est déclarée sur le territoire sénégalais, le 2 mars. Parmi ces patients, 8.715 ont guéri, tandis que 274 sont décédés et 4.066 sont sous traitement.

Le Directeur de la prévention a exhorté les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Il a rappelé aux populations l’importance de porter toujours et correctement un masque couvrant la bouche et le nez, de garder les mains propres par leur lavage au savon ou l’utilisation de gel hydro-alcoolique.

De même, il a souligné l’importance de respecter la distanciation physique.