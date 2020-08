Dakar, 26 août (APS) - Les nouvelles infections au Covid-19, après une baisse sensible notée ces derniers jours, sont reparties à la hausse ce mercredi, avec 130 nouveaux cas positifs détectés sur 1.384 tests réalisés.

Les nouvelles contaminations concernent 74 cas contacts suivis par les autorités sanitaires et 55 cas issus de la transmission communautaire, a rapporté le Directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, lors du point du jour sur la situation de la maladie à coronavirus.



Mardi, seuls 14 cas communautaires avaient été enregistrés par le ministère de la Santé.

Ces cas communautaires sont répartis entre les communes et quartiers suivants : Guédiawaye (4), Parcelles Assainies (4), Saint-Louis (4), Ziguinchor (4), Liberté (2), Mbao (3), Maristes (3), Thiès (3) et Touba (3).



Il y a aussi Kaolack (2) et Dieuppeul (2), Mbour (2), Ndoffane (2), Ouakam (2), Tivaouane (2), Sicap Baobab (1), Cité Keur Gorgui (1), Kanel (1), Kédougou (1), Keur Massar (1), Mamelles (1), Matam (1), Mermoz (1), Rufisque (1), Sicap Foire (1), Sokone (1) et Zone de captage (1).

Le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye a aussi annoncé qu’un cas importé a été enregistré au niveau de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass. Il a aussi fait état d’un nouveau décès survenu mardi.

Cent trente-sept patients ont été testés négatifs et ont par conséquent recouvré la santé, alors que 43 graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

A ce jour, 13.186 cas de Covid-19 ont été recensés depuis que la maladie s’est déclarée sur le territoire sénégalais, le 2 mars dernier. Parmi ces patients, 8.852 ont recouvré la santé, tandis que 275 sont décédés et 4.058 encore sont sous traitement.

Le directeur de la Prévention a exhorté les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.



Il a rappelé aux populations l’importance de porter toujours et correctement un masque couvrant la bouche et le nez, de garder les mains propres par leur lavage au savon ou l’utilisation de gel hydro-alcoolique.

Docteur Ndiaye a souligné également l’importance de respecter la distanciation physique.