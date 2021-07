Dakar, 28 juil (APS) - La cérémonie de clôture de l’exercice médical MEDREX est prévue, jeudi, à 10 h, à l’Hôpital militaire d’Ouakam, annonce un communiqué parvenu à l’APS.

Elle sera présidée par l’Ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Tulinabo Mushingi et le Colonel Babacar Ndao, médecin et responsable du service Santé des forces armées sénégalaises, membre de la mission du ministère de la Santé et de l’Action sociale chargée de la lutte contre la Covid-19.

Le Général de Brigade Aida Borras, Commandant adjoint de l’U.S Army Southern European Task Force, Africa Députy Commanding General sera également présent à cette cérémonie.

Le communiqué rappelle que ’’l’opération MEDREX est un exercice de préparation médicale qui permet aux experts médicaux américains et sénégalais de partager des techniques de pointe, afin de fournir les meilleurs soins possibles, face aux menaces sanitaires en évolution dans le monde entier’’.

Pour l’édition 2021, 18 prestataires médicaux de la 44ème Brigade médicale de Fort Bragg, en Caroline du Nord ont été envoyés par l’armée américaine pour rejoindre pendant les deux dernières semaines les partenaires sénégalais de l’Hôpital Principal de Dakar et du HMO, souligne la source.

Ils ont pour mission d’assurer une prise en charge optimale des malades de toutes pathologies.