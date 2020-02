Dakar, 18 fév (APS) – Des équipements et du matériel ont été remis aux régions médicales de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Kédougou, a constaté l’APS.

Ces équipements et ce matériel ont été acquis par le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) grâce à l’appui financier du gouvernement canadien.



Ils sont destinés aux partenaires du projet ’’Amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des adolescentes du sud du Sénégal (SDAFSS).

Ce deuxième lot d’équipements et de matériel entre dans le cadre d’un projet de 5 ans, pour l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes et adolescentes. Entre autres, il comprend 15 véhicules 4x4, du matériel médico-technique, des groupes électrogènes et du matériel de coiffure.

‘’Le déploiement de ces matériels destinés à cinq régions médicales, à des ONG et centres conseils adolescents, constitue une condition essentielle pour atteindre les trois résultats transformateurs de l’UNFPA, dont zéro grossesse non désirée, zéro besoin non satisfait et zéro violence basée sur le genre’’, a précisé la représentante de l’UNFPA, Cécile Compaoré Zoungrana.

Elle a salué les résultats prometteurs en cours de validation dans le rapport d’activités du projet et insisté sur l’importance d’une utilisation judicieuse et rationnelle de ces matériels, afin d’en tirer le meilleur profit.

Elle a promis que l’UNFPA continuera à accompagner le gouvernement du Sénégal dans ses efforts visant à rendre accessibles les produits de santé de la reproduction dans toutes les structures à travers le pays.

‘’Votre action remarquable et opportune visant à améliorer la performance des agents, s’inscrit dans la pérennisation de vos multiples interventions mises en œuvre pour réduire la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale’’, a pour sa part soutenu le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.