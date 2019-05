Kaolack, 8 mai (APS) - Une convention de partenariat liant les mutuelles de santé du département de Kaolack à des prestataires privés a été signée mardi dans le cadre de la mise en œuvre de la Couverture maladie universelle (CMU).



La convention a été paraphée au cours d’une cérémonie présidée par le préfet de Kaolack, Amadou Moctar Watt, et le directeur de l’Agence de la Couverture maladie universelle (ACMU), Bocar Mamadou Daff.



"L’implication du secteur privé dans la mise en œuvre de la CMU, à travers cette contractualisation, constitue une des avancées marquantes et significatives dans la promotion des mutuelles de santé ", a souligné le directeur de l’ACMU.



Il a rappelé que même si les pharmacies participent jusque-là "activement" à la fourniture des médicaments de spécialité aux mutuelles de santé, les cliniques, centres médicaux privés et paramédicaux privés ne sont pas parties prenantes à la CMU.



Selon lui, la mise en œuvre de cette phase pilote contribuera au renforcement du taux de pénétration de la CMU dans la région de Kaolack qui compte 294097 bénéficiaires.



Aussi Bocar Mamadou Daff a-t-il invité les acteurs des mutuelles et leurs partenaires à œuvrer pour la protection de cette nouvelle relation de collaboration, non sans saluer l’esprit de dialogue et de consensus ayant prévalu dans l’établissement de ce partenariat.



La signature de cette convention vient poser les actes allant dans le sens d’étendre les prestations aux privés dans la mise en œuvre de la CMU, a de son côté réagi le préfet de Kaolack.



’’L’essentiel des prestations étaient assurées par des structures relevant du public. Cela a eu pour inconvénient de réduire l’offre de prestation des sociétaires des mutuelles et de mettre en marge les structures privées dans la mise en œuvre de nos grandes politiques de santé", a fait remarquer le chef de l’exécutif départemental.



La CMU est une initiative lancée par l’Etat pour assurer aux populations défavorisées un meilleurs accès aux services de santé.



AFD/AKS/BK