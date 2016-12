Dakar, 21 déc (APS) - L’adhésion ou la cotisation dans une mutuelle de santé pourra bientôt se faire à partir du téléphone ou à travers les opérateurs de transfert d’argent afin de rendre "plus facile et aisée" le paiment a indiqué, mercredi à Dakar, le directeur général de l’Agence pour la Couverture maladie universelle, Cheikh Seydi Aboubacar Mbengue.







"Nous allons vers le fait qu’un Sénégalais qui veut cotiser ou adhérer à une mutuelle de santé puisse le faire à partir de son téléphone ou en allant vers un opérateur de transfert d’argent pour y déposer les ressources nécessaires. C’est une étape importante dans la modernisation des moyens de paiement" a souligné M. Mbengue.



Le directeur général de l’Agence pour la Couverture maladie universelle présidait l’ouverture d’un atelier de partage avec les prestataires de transfert d’argent sur les moyens de paiement électronique des adhérents et cotisants des mutuelles de santé à travers des solutions innovantes.



La couverture maladie universelle, a-t-il noté, "c’est aussi utiliser les moyens de paiement modernes pour permettre à chacun de cotiser de manière aisée et facile".



"Cela permet d’aller plus vite et cela ouvre des perspectives pour les Sénégalais de la diaspora. Un Sénégalais établi en Italie peut, par exemple, payer les frais pour un parent dans une région donnée du pays" a souligné Cheikh Seydi Aboubacar Mbengue.



Il a fait remarquer que sa structure a réussi à couvrir "l’ensemble du pays avec 671 mutuelles de santé dans les 552 communes" va vers une campagne massive d’adhésion pour recouvrer la cotisation annuelle individuelle de 3500 frs CFA.



"Nous voulons sortir du cadre traditionnel qui consistait à demander aux gens de venir déposer l’argent ou demander qu’un agent de la mutuelle fasse le tour des villages pour collecter les cotisations" a dit M. Mbengue.



L’Agence pour la Couverture maladie universelle a mis en place un centre de traitement monétique qui est une plateforme technique destinée aux différents opérateurs pour une intégration cohérente des besoins de la couverture maladie universelle à leurs solutions.



Cette rencontre a enregistré la participation des représentants des unions des mutuelles de santé et de plusieurs opérateurs de paiement électronique dont Wari, Orange Money, Vitfé, Postecash, Chaka, Tigocash entre autres.





SKS/PON