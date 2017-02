Dakar, 29 jan (APS) - L’Université du Troisième âge du Sénégal (UNI.TRA-S) organise, jeudi à partir de 9h à l’amphitéâtre de l’Ecole nationale des sages-femmes (ENDSS), une conférence sur différentes maladies liées à l’âge, selon un communiqué remis à l’APS.











Des thématiques sur la ménopause, les fractures du fémur proximal du sujet âgé et les affections urologiques liées à l’âge y seront traitées, annonce la source.



Il revient à l’ancienne présidente de l’Association des sages-femmes du Sénégal, Marième Fall et aux professeurs de Traumatologie Mouhamadou Habib Sy et d’Urologie Serigne Maguèye Guèye d’entretenir l’auditoire de ses sujets.