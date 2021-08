Dakar, 06 août (APS) - Le Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, Directeur de la Prévention, a appelé, vendredi, au respect des gestes barrières même aprés avoir pris le vaccin contre le Covid-19 dans un contexte de multiplication des cas de contaminations et de décès sous l’effet du variant Delta.

’’Même après la prise du vaccin, nous devons continuer à respecter les gestes barrières comme édicté par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, notamment le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique ainsi que tous les gestes qui peuvent empêcher la propagation du virus’’, a d-t-il dit.

M. Ndiaye intervenait lors d’un point quotidien sur l’évolution de la pandémie au Sénégal, un exercice qui reprend sous son format initial, une diffusion en direct à la télévision nationale.

Il a également recommandé aux Sénégalais de garder leur carnet de vaccination qui peut servir comme document de voyage et ’’peut même être considéré comme un pass sanitaire’’.

’’La vaccination est l’administration en toute sécurité d’un agent antigénique, inoffensif et sans innocuité dans le but de stimuler le système immunitaire de l’organisme’’, a-t-il expliqué.

Toute personne âgée d’au moins de 18 ans doit aller se faire vacciner, a dit le Docteur Ndiaye, soutenant qu’une recommandation forte ’’est faite aux porteurs de maladies chroniques, pour leur éviter de contracter la maladie, mais surtout de faire des formes graves ou sévères’’.

Les femmes allaitantes font partie de la cible à vacciner et doivent aller prendre une dose de vaccin dans la structure de santé la plus proche, selon lui.

Il a rappelé que le Sénégal utilise trois types de vaccins que sont Sinopharm, Astra Zeneca et Johnson et Johnson. Ce dernier n’est administré qu’une seule fois contrairement aux deux autres, qui nécessitent deux prises.



Elles sont espacées de trois mois pour Astra Zeneca et de 21 jours pour Sinopharm.

’’Il ne faut pas se faire de soucis si la personne tarde à prendre sa deuxième dose. Cela ne va en rien altérer son statut vaccinal’’, a fait savoir le Docteur EL Hadji Mamadou Ndiaye.

De son côté, Docteur Marie Khémes Ngom Ndiaye, directrice générale de la Santé, a rappelé la nécessité de respecter strictement les gestes barrières et d’aller se faire consulter dans les structures de santé.



’’Chaque fois qu’une personne observe des changements dans son corps, ce qu’on peut lui dire c’est de se rendre vite dans une structure de santé’’, a t-elle conseillé.



’’Et aujourd’hui, nos postes de santé sont bien formés et équipés. Il ne faut pas avoir peur de la Covid-19 si bien que quand on a une maladie chronique on reste chez soi. Il faut continuer à aller recourir aux soins’’, a t-elle dit.