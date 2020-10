Dakar, 29 oct (APS) – Onze nouvelles contaminations de Covid-19 ont été enregistrées en plus d’un décès, au cours des dernières 24 heures, a indiqué, jeudi, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



’’Sur 689 tests réalisés, 11 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1, 60% et un décès enregistré’’, a notamment annoncé le directeur de la prévention, le Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye.

Dans son rapport quotidien sur la situation de l’épidémie au Sénégal, Dr Ndiaye a indiqué que les nouvelles infections concernent 5 contacts suivi par les services du ministère, et 6 autres issus de la transmission communautaires,



Ces derniers ont été enregistrés à Dakar Plateau (2cas), Liberté 5 (1cas) , aux Parcelles assainies (1), Yoff (1) et Keur Massar (1).

Il a en même temps fait savoir que 95 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 6 patients sont encore pris en charge dans les services de réanimation.





Depuis le 2 mars, le Sénégal a enregistré 15 595 cas positifs de Coronavirus, dont 323 décès, 14 660 guéris et 609 sous traitement.