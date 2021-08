Dakar ,24 Août (APS) - Dix-sept décès et soixante-onze nouvelles contaminations liés au Covid-19 ont été enregistrés au Sénégal, au cours des dernières 24 heures, a annoncé, mardi, le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

"Sur 1683 tests virologiques réalisés, 71 cas sont revenus positifs, soit un taux de positivité ade 4,22%", indique le ministère, dans son bulletin quotidien sur l’évolution dea la pandémie au Sénégal.

Les nouvelles contaminations concernent 10 cas contacts suivis par les services sanitaires et 61 autres issus de la transmission communautaire. Parmi ces cas dont on ignore la source de la transmission, 31 ont été détectés à Dakar et 30 autres dans les autres régions.

Le ministère de la Santé annonce que 435 patients suivis ont été testés négatifs et déclarés guéris, alors que 45 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Dix-sept nouveaux décès sont venus porter à 1.697 le nombre de personnes ayant succombé à la maladie, depuis le début de la pandémie.

Le Sénégal a recensé 72.086 cas depuis l’apparition du nouveau coronavirus sur son territoire, le 2 mars 2020.

Parmi les personnes ayant contracté le virus, 58.424 ont été déclarés guéries, tandis que 11.964 autres sont encore sous traitement.

Le ministère de la Santé signale que 1.147.553 de personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination en février dernier.