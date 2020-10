Dakar, 30 sept (APS) – En tout, 37 nouvelles contaminations de Covid-19, un décès supplémentaire et 102 guérisons ont été rapportés ce mercredi par les autorités sanitaires, alors que la réduction de nombre de malades en réanimation se poursuit.



Le ministère de la Santé a notamment fait état de 37 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures à travers des tests virologiques faits sur des échantillons de 1.266 individus, soit un taux de positivité de 2,92 %, selon le directeur de la Prévention, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye.



Intervenant lors du point quotidien sur la situation de l’épidémie, il a souligné que les nouvelles infections concernaient 15 cas contacts suivis par les services sanitaires et 22 autres issus de la transmission communautaire.



Il a dans le même temps annoncé la guérison de 102 patients, tandis que 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et un décès a été enregistré au cours des dernières vingt-quatre heures.



Le Sénégal comptabilise à la date d’aujourd’hui 14.982 cas positifs depuis l’apparition de la maladie dans le pays, le 2 mars, a fait savoir M. Ndiaye qui signale que 12.437 patients ont recouvré la santé, 311 en sont morts et 2.223 suivent des traitements dans les différents lieux de prise en charge à travers le pays.



