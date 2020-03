Dakar, 14 mars (APS) - Deux patients ont été diagnostiqués positifs à la maladie à coronavirus, dimanche 15 mars, au Sénégal, et l’état des 22 autres malades recensés dans le pays est ‘’stable’’, a déclaré le ministre de la Santé.



Il s’agit un adolescent (15 ans) et d’un homme âgé de 37 ans, qui est rentré samedi de Barcelone (Espagne), a précisé M. Sarr en publiant le bilan quotidien de la lutte contre la maladie.



L’adolescent fait partie des personnes ayant eu des contacts avec l’émigré rentré d’Italie après avoir été infecté par le coronavirus, a-t-il précisé.



Selon le ministre de la Santé, le second patient a été détecté grâce aux caméras thermiques de l’aéroport international Blaise-Diagne, où il est arrivé à bord d’un vol de la compagnie Air Sénégal.



Ces deux nouveaux cas portent à 26 le nombre de personnes infectées par le virus au Sénégal, du lundi 2 mars à ce jour.



Deux des malades ont recouvré la santé depuis plusieurs jours, selon le ministère de la Santé.



Le président de la République, Macky Sall, a décidé d’interdire les manifestations publiques, dans tout le territoire national, à partir du lundi 16 mars, pendant trente jours.



Il a également annoncé la fermeture des écoles et des universités à partir de la même date, pour trois semaines.