Fatick, 22 déc (APS) - Le district sanitaire de Fatick a enregistré durant la semaine du 14 au 20 décembre 10 infections au covid-19 et 5 décès, a indiqué mardi le préfet du département de Fatick, Mamadou Khouma.



’’Sur la semaine du 14 au 20 décembre, globalement au niveau du district sanitaire de Fatick, on s’est retrouvé avec 10 nouvelles infections au covid-19. On a enregistré cinq décès au niveau du district de Fatick’’, a dit le préfet du département de Fatick dans un entretien accordé à des journalistes.



’’Cela veut dire que la maladie est là, la seconde vague est bien une réalité’’, a t-il ajouté.



Au niveau régional, il y a 34 cas patients malades pris en charge à domicile ou au Centre de traitement des épidémies (CTE) de Fatick, a t-il indiqué, soulignant que le district de Fatick a le plus grand nombre de cas.



’’Face à une telle situation alarmante, le Comité départemental de lutte contre les épidémies ne pouvait rester sans réagir’’, selon l’autorité administrative.



Il a salué le travail de la police dans le respect des gestes barrières et la sensibilisation menée par les imams et les médias.





AB/OID