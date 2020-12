Dakar, 25 déc (APS) - Cent soixante-neuf nouvelles contaminations (169) à la covid-19 et cinq (5) décès ont été constatés au cours des dernières 24 heures, a indiqué vendredi le porte-parole du ministère de la santé, lors du point quotidien sur l’évolution de la maladie au Sénégal.

En effet, sur 1364 tests réalisés,169 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 12,39 pour cent, a indiqué le Dr Mamadou Ndiaye.

Ces nouvelles contaminations, précise-t-il, concernent 71 cas contacts suivis, 01 importé via l’AIBD et 97 issus de la transmission communautaire recensés à Dakar et dans les régions.

Aussi, cinq décès ont été enregistrés ce jeudi et 43 personnes déclarées guéris tandis que 28 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Depuis le 2 Mars 2020, le Sénégal a totalisé 18369 cas positifs à la Covid-19 dont 386 décès,16785 guéris et 1197 encore sous traitement.