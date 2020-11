Dakar, 21 nov (APS) – Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action, Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé samedi, 17 nouvelles infections à la covid-19 sur un échantillon de 978 tests effectués, soit un taux de positivité de 1,74%.

Selon le Directeur de la Prévention, Mamadou Ndiaye, les nouvelles contaminations concernent 11 cas contacts suivis par les autorités sanitaires et six cas issus de la transmission communautaire localisés à Diamniadio (1), Grand-Dakar (1), Liberté 5 (1), Ngor (1), Ouakam (1) et Richard-Toll (1).

Au cours du point quotidien sur l’évolution de la maladie au Sénégal, il a signalé deux cas graves admis dans les services de réanimation.

Aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré, vendredi, dans les structures hospitalières, a ajouté M. Ndiaye, relevant que 13 malades sont guéris.

Depuis le 2 mars dernier, 15865 cas positifs au coronavirus sont répertoriés au Sénégal dont 15465 cas guéris, 330 décédés et un évacué (finalement décédé en France). Aujourd’hui, 70 patients sont donc sous traitement dans les hôpitaux.