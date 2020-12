Dakar, 18 déc (APS) - Le Sénégal a enregistré deux nouveaux décès liés au coronavirus et 108 nouvelles contaminations au cours des dernières vingt-quatre heures, pour 357 décès et 1.559 cas positifs de Covid-19 au total, depuis l’apparition de la maladie dans le pays, a-t-on appris vendredi du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Les nouvelles infections enregistrées proviennent de 1.489 tests virologiques, faisant ressortir un taux de positivité de 7,25 %, a précisé le directeur de la prévention, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, au cours du point de presse quotidien consacré à la pandémie.

Il précise que ces nouvelles infections comprennent 47 cas contacts suivis par les services sanitaires, deux cas importés enregistrés à l’aéroport international Blaise-Diagne et 59 cas dont on ignore l’origine de la contamination.

Les infections relevant de ce dernier cas ont été détectées à Dakar-Plateau (4), aux Maristes (4), à Matam ( 4), Richard-Toll (4), Saint-Louis (4), Fatick (3), Kaolack (3), Keur Massar (3), Ngor ( 3), aux Parcelles Assainies (3), à Liberté 6 (2), Mbao (2), Podor (2), Touba (2), aux Almadies (1), à la Cité Djily Mbaye ( 1) et à la Cité Keur Gorgui ( 1).

Le reste des localités concernées, à savoir Derklé, Grand-Dakar, Grand-Médine, Grand-Yoff, Guédiawaye, les HLM, Louga, Nord-Foire, Ouakam, Ouest-Foire, Sacré-Cœur 3, Scat Urbam et Ziguinchor comptent chacune une contamination communautaire.

Selon le directeur de la prévention, deux décès ont été enregistrés au cours des dernières vingt-quatre heures, contre 65 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris. Le docteur Mamadou Ndiaye signale de même 27 cas graves qui sont pris en charge dans les services de réanimation.

Le Sénégal a enregistré, depuis le 2 mars, date d’apparition de la maladie sur son territoire, 1.559 cas positifs de Covid-19, dont 16.449 guéris et 357 décès. Selon le bulletin publié par M. Ndiaye, 752 patients encore sous traitement.