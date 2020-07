Thiès, 4 juil (APS) - La région de Thiès a enregistré ce vendredi 25 cas positifs au coronavirus, indiquent les autorités médicales dans un communiqué.

‘’Sur 319 tests reçus, 25 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8%’’, note le texte.

Ces nouvelles contaminations sont composées d’un cas importé via l’AIBD et 15 cas suivis par des structures sanitaires de la région et 9 cas communautaires.

Un patient qui était hospitalisé a été déclaré guéri, relève la même source, qui précise qu’aucun nouveau cas grave, ni nouveau décès n’a été enregistré.

La région compte, à ce jour, 650 cas déclarés positifs, dont 210 guéris, 14 décédés, un évacué à l’étranger, 63 cas importés en provenance de l’AIBD et transférés à Dakar et 357 sous traitement suivis par la région.