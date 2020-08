Thiès, 13 août (APS) - La région médicale de Thiès a annoncé avoir enregistré mercredi 27 nouveaux cas positifs au coronavirus et trois décès liés à la pandémie de la Covid-19.



Les nouvelles contaminations comprennent 19 cas communautaires, huit contacts suivis par des services sanitaires, indique un communiqué de la région médicale. Il ne précise pas le nombre de tests effectués pour ces nouvelles contaminations.

Le communiqué note toutefois qu’aucun cas importé n’a été enregistré, ajoutant que seize patients qui étaient hospitalisés, ont été déclarés guéris.

De même les services de réanimation n’enregistrent aucun cas grave dans la région de Thiès qui compte désormais 1.236 cas positifs au coronavirus, dont 752 guéris, 49 décédés et un évacué à l’étranger.



Il y a aussi 83 cas importés en provenance de l’AIBD et transférés à Dakar et 351 sous traitement.