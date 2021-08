Kaolack, 5 août (APS) - Une campagne de vaccination contre la Covid-19, déroulée pendant trois jours à Nioro à partir de dimanche dernier, a permis de vacciner au moins 3909 personnes dans quatre communes de ce département de Kaolack (centre), a-t-on appris de source médicale.

"Pour les trois journées de campagne de vaccination dans les quatre communes du département de Nioro (Nioro, Porokhane, Médina Sabakh et Keur Madiabel), nous avons eu à vacciner 3.909 personnes dont 1.883 avec Jonson and Jonson et 2.026 avec Sinopharm", a révélé le médecin-chef du district sanitaire de Nioro, Aboubacry Kaba, dans un entretien avec l’APS.

Il précise que pour la commune de Nioro, "5.531 personnes ont été vaccinées dont 1.032 avec Jonson and Jonson et 499 avec Sinopharm’’, alors que "859 personnes ont reçu leur dose" à Porokhane, "dont 327 avec Jonson and Jonson et 532 avec Sinopharm".

Le docteur Kaba signale que dans la commune de Médina Sabakh, "864 personnes ont été vaccinées dont 278 avec Jonson and Jonson et 586 avec Sinopharm".

Concernant Keur Madiabel, "655 personnes ont été vaccinées durant cette même opération de vaccination de masse dont 246 avec Jonson and Jonson et 409 avec Sinopharm", ajoute-t-il.

"Il est prévu dans les autres communes du département de Nioro la même stratégie pour davantage booster le taux de vaccination contre la Covid dans notre localité", a assuré docteur Aboubacry Kaba.

Une opération de vaccination de masse s’était déroulée durant trois jours au profit des populations de Nioro, à l’initiative du comité régional de gestion des épidémies (CRGE) de Kaolack dirigée par le gouverneur Alioune Badara Mbengue.