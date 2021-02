Dakar, 11 fév (APS) - Le dernier bulletin quotidien du ministère de la Santé sur la pandémie de Covid-19 annonce 393 nouvelles infections, 12 décès et 246 cas guéris.

Les nouveaux cas de coronavirus ont été détectés à la suite de 2.860 tests virologiques, indique le docteur Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention.

Le rapport du nombre d’infections nouvelles sur celui des tests effectués donne un taux de positivité de 13,74 %, a-t-il précisé en publiant le dernier bulletin de la pandémie de coronavirus.

Il a signalé 89 cas contacts déjà suivis par le corps médical et 304 cas dits communautaires, des contaminations dont la source n’a pas été identifiée.

Les régions de Dakar et Thiès (ouest) sont les plus touchées par le Covid-19 au cours des dernières vingt-quatre heures, avec 96 cas pour la première et 87 pour la seconde.

Cinquante-six cas graves de coronavirus sont pris en charge dans les centres de réanimation des hôpitaux, selon M. Ndiaye, qui a annoncé 12 nouveaux décès causés par la pandémie.

Depuis l’apparition du Covid-19 au Sénégal, le 2 mars, 29.914 personnes ont été infectées, 24.597 patients ont recouvré la santé, selon le bulletin.



Le coronavirus a fait 724 morts dans le pays, et 4.592 patients sont sous traitement.