Dakar, 20 mai (APS) – Le Sénégal a déclaré mercredi 97 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus, portant à 2 714 les cas de Covid-19 officiellement recensés dans le pays depuis le 2 mars.



Ces infections supplémentaires ont été détectées à partir de tests virologiques effectués sur 1 042 sujets, a notamment souligné le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Faisant le point quotidien de la situation de l’épidémie dans le pays, le docteur Aloyse Waly Diouf a précisé que 83 des nouvelles personnes contaminées étaient des cas contacts, des individus suivis par les autorités sanitaires.



Les 14 autres sont issues de la transmission communautaire, des cas dont on ignore la source de la contamination.



Ils ont été localisés à Sacré-coeur (2), Benne Tally (2), Guédiawaye (2), HLM Grand Yoff (1) Parcelles Assainies (1), Ouakam (1), Keur Massar (1), Bel Air (1), Yembeul(1), des quartiers de Dakar et 2 à Touba, selon le docteur Diouf.



Le directeur de cabinet du ministre de la Santé a également fait état de la guérison supplémentaire de 53 patients, portant à 1 182, le nombre de malades déclarés guéris au Sénégal depuis l’apparition du Covid-19 dans le pays.



Le docteur Diouf a indiqué que 9 patients étaient encore en réanimation.



Au total, 1 497 patients infectés par le nouveau coronavirus sont sous traitement dans les différents établissements de prise en charge du pays qui a déploré jusque-là 30 décès et une évacuation d’un malade à son pays d’origine par ses proches, d’après les chiffres du ministère de la Santé.





BHC/AKS